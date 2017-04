Bildrechte: Falk Wenzel

Normalerweise legt er auf riesigen Bühnen auf - wir holen Felix dahin, wo er noch nie gespielt hat - in die Oper Halle! Beim SPUTNIK Radiokonzert am Donnerstag, 04. Mai, könnt ihr Felix Jaehn im kleinen und persönlichen Rahmen sehen – und mit ihm das Warm Up zum SPUTNIK SPRING BREAK 2017 feiern. Direkt vor ihm tanzen, schwitzen und Felix quasi ins Gesicht gucken. Ab sofort gibt’s die Tickets für das exklusive Event – nur bei uns - im Radio und im Netz.