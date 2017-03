Lesungen, prominente Autoren, Newcomer, Hörspiele, Livemusik und vieles mehr erwarten dich bei der SPUTNIK Litpop X. Wer alles kommt, erfährst du, wenn du nach unten scrollst.

Wer macht Musik auf der SPUTNIK LitPop X?

Mighty Oaks

Bildrechte: Martin Müller Die Folk-Band aus Berlin feierte ihren Durchbruch vor gut drei Jahren mit der Platte "Howl". Einen Tag vor der LitPop X wird das neue Album "Dreamers" unserer Headliner Mighty Oaks erscheinen. Das heißt für dich: brandneuer Stoff auf die Ohren!

Fil Bo Riva

Bildrechte: HP Landstreicher Bookings Ein Mann, drei Städte: Fil Bo Riva wurde in Rom geboren, wuchs in Dublin auf - und verliebte sich nach seinem ersten Besuch in Berlin in die deutsche Hauptstadt. Die melancholisch-dynamischen Songs des Newcomers treiben zwischen Folk und Soul.

Kid Simius

Bildrechte: Georg Roske Als Buddy von Marsimoto/Materia ist er einem breiten Publikum bekannt geworden. Schon mit 16 Jahren begeisterte sich Kid Simius für elektronische Musik. Nach einem abgebrochenen Psychologie-Studium entschied er sich dann ganz für die Turntables. Und bei der LitPop X legt er für dich auf!

Und welche Autoren trifft man auf der SPUTNIK Litpop X?

Anna Basener

1983 in Essen geboren und nun Schriftstellerin und frühere Heftromanautorin. Sie schrieb unter anderem Erotik-E-Books, Krimis und historische Romane unter Pseudonym. Aktuell außerdem auch Essays für vice.de und Business Punk.

Eric Stehfest

Bildrechte: Susanne Schleyer / Autorenarchiv 1989 in Dresden geboren, jetzt vor allem als Schauspieler (u.a. GZSZ) und Filmproduzent bekannt. In '9 Tage wach' berichtet er offen über seine Zeit in der Drogenszene und den schwierigen Entzug von Crystal Meth.

Franca Parianen

Bildrechte: Franca Parianen Jahrgang 1989, arbeitet am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig in der Arbeitsgruppe soziale Neurowissenschaften. Seit 2014 ist sie als Science- Slammerin aktiv und slamt u.a. auf medizinischen Kongressen, in Theatern und Messen.

Friedemann Karig

Bildrechte: Malte Wandel 1982 in Freiburg geboren, heute als Journalist, Moderator und Autor bekannt. Ab kommenden Februar außerdem auch für sein Buch 'Wie wir lieben - vom Ende der Monogamie'.

Hilbring & Holtschulte

Bildrechte: Presse/Hilbring/Holtschulte Oli Hilbring und Michael Holtschulte sind vor allem für ihre abgefahrenen Cartoon-Lesungen bekannt. Wie eine Cartoon-Lesung funktionieren soll, fragt ihr euch? Kommt zur LitPop und seht es live!

Felix Lobrecht

Bildrechte: Afra + Bauer 1988 geboren und mit zwei Geschwistern bei seinem alleinerziehenden Vater in Berlin-Neukölln aufgewachsen. Der Autor, Stand-Up-Comedian und einer der momentan erfolgreichsten Slampoeten bringt euch sein Buch 'Sonne und Beton'.

Lars Ruppel

Bildrechte: Hendrik Schneller Lars wurde 1985 im tiefsten Hessen geboren, lebt heute aber in Marburg und Berlin. Seit er 16 Jahre alt ist tritt er als Poetry-Slammer auf und hat es bis zum Meister im Team- und Vizemeister im Einzelwettbewerb gebracht. Mit 'Holger, die Waldfee' stellt er euch 10 Gedichte über Redensarten vor.

Hendrik Otremba

Bildrechte: Hendrik Otremba Geboren 1984 im Ruhrgebiet, ist Dozent fürs Schreiben, Freier Journalist, bildender Künstler und Sänger. Mit "ÜBER UNS DER SCHAUM" hat er jetzt auch noch seinen Debütroman veröffentlicht.

Myriam von M

Bildrechte: Eden Books Myriam ist 'MyAid-Award'-Preisträgerin und 'FUCK CANCER'-Aktivistin. Ihr Buch 'FUCK CANCER - Denn meine Wut macht mich stark gegen den Krebs' erzählt sie auf brutal ehrliche Weise ihre eigene Geschichte im Umgang mit der Krankheit.

Robert Löhr

Bildrechte: be.bra Verlag Robert Löhr, geboren 1973 in Berlin, ist ausgebildeter Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller. Neben zahlreichen Bühnenstücken und Drehbüchern verfasste er bislang fünf Romane, die in insgesamt 25 Sprachen übersetzt wurden. Mit seinem Werk 'Wildes Berlin - Ein Bestiarium der Hauptstadt' lernt ihr Berlin auf etwas andere Art kennen.

Ronja von Rönne

Bildrechte: Carolin Saage Ronja von Rönne, 1992 in Berlin geboren, schreibt für die ›Welt am Sonntag‹. 2016 erschien ihr erster Roman »Wir kommen«. Sie lebt in Berlin und Grassau. Auf der LitPop stellt sie ihr Buch 'Heute ist leichter schlecht. Beschwerden ans Leben' vor.

Sandra Da Vina

Bildrechte: Lektora GmbH Sandra Da Vina, geboren 1989, lebt und arbeitet in Essen, mit einem Spielplatz vor der Tür und in ihrem Kopf. Seit 2012 ist sie auf den deutschen Poetry-Slam- und Comedy-Bühnen unterwegs. Im Frühjahr 2014 erschien mit „Sag es in Leuchtbuchstaben“ ihr erstes Buch. Zur LitPop bringt sie 'Hundert Meter Luftpolsterfolie' mit.

Shahak Shapira

Bildrechte: Sebastian Hänel Er ist 26 Jahre alt, geboren in Israel. Mit 14 zog er mit seinem Bruder, seiner Mutter und deren neuem deutschem Freund nach Laucha in Sachsen-Anhalt. In 'Das wird man ja wohl noch schreiben dürfen' erzählt er auf humoristische Weise von seiner Jugend als einziger Jude im tiefsten Sachsen-Anhalt.

Volker Kitz

Bildrechte: Andreas Labes Volker Kitz ist promovierter Jurist, Bestsellerautor und schrieb u.a. für 'Spiegel Online', 'FAZ' und 'Die Welt'. In seinem neuen Werk 'Feierabend! Warum man für seinen Job nicht brennen muss' erklärt er, warum es okay ist, wenn der eigene Job nicht die ultimative Erfüllung bringt.

Volker Suhrmann