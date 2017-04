Stell dir vor, du lernst nen netten Typen in der Disco kennen, ihr versteht euch auf Anhieb und geht anschließend noch auf nen Drink zusammen rauf. Er zieht sein Shirt aus und dir springt Werbung für Fressnapf, Saturn oder Blume2000 entgegen - das könnte dir mit Tino aus Taucha passieren!

Tino will seinen Oberkörper mit bis zu 500 Werbelogos und Slogans tätowieren lassen und damit sein Leben finanzieren. Tattoo-Ads nennt er seine Geschäftsidee, die ihm 2 Millionen Euro schwer machen soll. Schock-Reaktionen auf seine Idee kennt der 28-Jährige schon. Auch Freunde und Familie waren anfangs skeptisch, fanden seine Idee im Nachhinein aber gut.

Mit dem Geld will ich meine Familie unterstützen, meine Schwester, meine Freunde und mir natürlich auch die Welt anschauen und ich probiere dann natürlich auch selbst noch was aufzubauen.

Auf Facebook, Instagram & Co sammelt Tino schon fleißig Fans, die dann Bilder seiner Tattoos aufs Handy bekommen und ihm Geld einbringen. Über Preise spricht er nicht, aber der Nacken sei wohl am teuersten, wenn ein Unternehmen dort sein Marketing platzieren will. Nach 500 Bildchen auf der oberen Körperhälfte soll allerdings Schluss sein. Seine Beine zum Beispiel sollen frei von Tattoos bleiben.