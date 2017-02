Quasi so wie in Teil 1. John Wick hat sich niedergelassen, will seinen Ruhestand genießen, aber er schafft nicht mal den ersten Abend. Ein Killer-Kollege klopft an seiner Tür und fordert eine alte Schuld ein. John Wick soll die Schwester des Killers töten. Der weigert sich zuerst, nachdem der Killer aber sein Haus in Schutt und Asche gelegt hat entscheidet er sich um. Er führt den Auftrag aus. Ende gut alles gut. Würde der Killer nicht auf die irrwitzige Idee kommen, ein Kopfgeld auf John Wick auszusetzen. Immerhin hat der seine Schwester umgebracht und er muss sie rechen.



Same Story but different: Es wird wild um sich geschossen, gestochen und geprügelt nur diesmal vor wunderschöner Kulisse in Rom und New York.