"Elle", "Vogue" und alle großen Modezeitschriften, Modehäuser und Bildagenturen haben in der Hauptstadt Frankreichs mindestens ein Büro. Wer im Modebusiness zu tun hat, braucht ein Standbein in Paris.

Ausgerechnet in der Hauptstadt des Chi Chi soll jetzt ein Gesetz etwas mehr Wirklichkeit in die Glamourwelt bringen, denn seit gestern sind dort retuschierte Bilder kennzeichnungspflichtig.