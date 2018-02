Charlotte Karlinder wird 1975 in Munkfors, Schweden geboren, wächst aber zeitweise auch in Deutschland auf. Sie hat schon so ziemlich alles gemacht und moderiert. Sie ist Fotografin, Kolumnistin, hat "Big Brother" moderiert und für MTV, DSF, ProSieben, VOX oder RTL2 gearbeitet. In ihrer Rubrik "Gesünder mit Karlinder" informiert sie über Wissenswertes rund um das Thema Gesundheit. Bildrechte: MDR SPUTNIK/Reinhard Hunger