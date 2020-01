Ihr fahrt mit uns vom 01. bis 04. April zum zweitägigen Electric Mountain Festival nach Sölden in Österreich. Auf 2300 m Höhe macht ihr u.a. Party mit Dimitri Vegas und Like Mike, Zonderling und Tomorrow-Land-Main-Act Salvatore Ganacci, der eine völlig irre Performance liefern wird.

Extra für euch haben wir einen eigenen Reisebus am Start mit dem wir euch nach Sölden kutschieren. Übernachtet wird vor Ort im 4-Sterne-Wellnesshotel. Mit finnischer Sauna, Aromadampfbad, Whirlwanne, Infrarotkabine und Solarium. Morgens gibt es Frühstücksbuffett, abends eine ordentliche Grundlage in Form eines 4-Gänge-Menüs.

Und wenn das noch nicht reicht: In Sölden feiert ihr in den bekanntesten Clubs und Après-Ski-Bars Österreichs und fahrt im 5-Sterne-Skigebiet mit mehr als 140 km Pisten – falls ihr dann noch Ski fahren könnt.

Hört im Radio auf den Song der Woche, ruft an und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr 1x2 Tickets für das Electric Mountain Festival, mitten in den schneeweißen Alpen! Alternativ könnt ihr den Song der Woche auch auf unserem Instagram-Kanal SPUTNIK TAG und WACH entdecken und wenn ihr ihn gefunden habt, antwortet uns mit einer Insta-Direktnachricht. Wenn der Zufallsgott gnädig ist, wandert ihr direkt in den Winner-Pool!