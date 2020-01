Die jungen Radiosender der ARD und Deutschlandfunk Nova veröffentlichen dafür seit 2019 die NEW MUSIC 2020 - Die Hotlist. Anfang des Jahres geben sie damit einen ersten Überblick über die folgenden Monate. Wagen eine Vorhersage, wer in diesem Jahr Aufsehen erregen könnte, weil der Act sich in seiner Szene gerade mehr als einen Namen macht. Weil immer mehr Zuschauer auf die Konzerte kommen und die Streaming-Zahlen steigen. Weil der Act heißer Anwärter auf die Kritiker-Bestenlisten am Ende des Jahres ist. Oder weil er den ganz großen Durchbruch zum Star hinlegen könnte.