Ihr könnt zwar keine Tickets für das komplette Wochenende mehr erwerben, aber für alle die Bock auf wenigstens einen Tag Sputnik Spring Break haben, haben wir noch ein sehr kleines Kontingent an Tickets für den Festivalsonntag! Diese sind ab Donnerstag, dem 18.05.2023, um 11 Uhr in unserem Shop erhältlich. Also ran an die Tickets, solange der Vorrat reicht!