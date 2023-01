Die Redaktionen haben sich beraten und rund 100 Expertinnen und Experten – aus Booking- und Promotion-Agenturen, von großen und kleinen Labels - befragt. Mehr als 150 Vorschläge wurden eingereicht. Daraus entstand in einem langen Prozess die 15 Namen starke Hotlist. Sie zeigt erneut, wie stark sich der deutsche Musiknachwuchs 2023 präsentiert. In der aktuellen Situation, in der es für junge Acts immer schwerer wird, genügend Tickets für kostendeckende Konzerte zu verkaufen, unterstützen die beteiligten Programme, wo es am sinnvollsten ist: indem sie den jungen Musikerinnen und Musikern ein Forum geben, um bekannter zu werden.