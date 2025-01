Bildrechte: MDR/Robert Erdmann

New Music 2025: Die Hotlist "New Music 2025"-Hotlist: Eure zukünftigen Lieblings-Acts

08. Januar 2025, 05:00 Uhr

Welche jungen Musikerinnen und Musiker stehen 2025 kurz vor dem Durchbruch? Wer wird den Sound in diesem Jahr bestimmen? Die jungen ARD-Programme und Deutschlandfunk Nova liefern dafür jährlich ihre ganz eigene Vorhersage in Form der Hotlist "New Music 2025". Gemeinsam präsentieren sie darauf die wichtigsten neuen Musik-Acts aus Deutschland.