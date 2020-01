Das wird ein Fest, Leute! Am 19. Januar 2020 um 18:00 Uhr könnt ihr im Orchestersaal des MDR am Augustusplatz in Leipzig zum ersten Mal bei SPUTNIK Pride dabei sein - beim SPUTNIK Pride Live-Podcast mit Kai!

Auf euch warten drei Mikros, ein Flügel und jede Menge Zeit, um über das Thema Coming-Out zu sprechen. Ein krasses Erlebnis, das alle Leute in der LGBTIQ+-Community betrifft. Kais Gäste erzählen ihre Geschichte und auch ihr werdet Teil des Podcasts von SPUTNIK Pride.

Triff Nicolas Puschmann, Ricarda von Busenfreundinnen und Kai!

Bildrechte: TV NOW / Arya Shirazi Mit dabei ist Nicolas Puschmann, besser bekannt als Prince Charming aus der gleichnamigen TV NOW-Show. Dort hat Nicolas über mehrere Wochen versucht, unter 20 Männern seinen Traummann zu finden. Nicolas Suche nach der Liebe kommt im Frühjahr auch ins Free TV. Davor könnt ihr ihn am Sonntag beim SPUTNIK PRIDE Live Podcast treffen.

Bildrechte: Busenfreundinnen / Julia Feldhagen Neben Nicolas ist außerdem Ricarda vom „Busenfreundin-Podcast“ in der Gesprächsrunde. Sie produziert den erfolgreichsten Podcast für lesbische Frauen in ganz Deutschland und war auch schon bei SPUTNIK Pride zu Gast. Unter dem Motto „Es ist nicht alles gay, was glänzt!“ erreicht sie monatlich über 50.000 Menschen. Bei ihr waren schon Jochen Schropp, Annikazion, Tommy Toalingling und Kerstin Ott zu Gast.

Wilhelmine kommt nicht nur als Talk-Gast...