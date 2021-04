SPUTNIK Konzerte Friends of JORIS - Das SPUTNIK Konzert mit JORIS, seinen Freunden und DIR

JORIS läd ein und alle seine Freunde kommen. Am 30. April feiern wir die sechste Ausgabe unserer Friends of Reihe. Friends of JORIS mit Gentleman, Nura, Johannes Oerding, Alice Merton und Moop Mama.