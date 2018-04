Immerhin haben ihn diese vier Wochen in Barcelona so sehr beeindruckt, dass er den ganzen Albumtitel seiner Bekanntschaft Tamara gewidmet hat, die übrigens keine Ahnung davon hatte, wer da eigentlich bei ihr wohnt. Stattdessen war immer was los. Und George fand sich mittendrin in der Gemeinschaft von Fremden. Eben diese Treffen sind es, die er auch im Opener der Platte besingt.