Das junge Paar Gwen und Patrick zieht es raus in die Welt. Sie wollen herausfinden, was Heimat für andere Menschen bedeutet. Und sie wollen diesen Weg mit allen Sinnen spüren, also verzichteten sie darauf, zu fliegen und reisen stattdessen per Anhalter, Bus, Zug, Schiff und oft auch zu Fuß.