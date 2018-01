Außerdem zeigen Forschungen von Science Alert, dass Fluchen unangenehme Gefühle lindern kann. Probanden sollten ihre Hand so lang wie möglich in eiskaltes Wasser halten und dabei ein Schimpfwort wiederholen. Beim zweiten Durchgang sollten die Testpersonen wieder ihre Hand in Eiswasser halten, dabei aber ein normales Wort wiederholen.