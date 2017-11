Warum eine Endometriose entsteht, ist noch nicht geklärt. Klar ist aber, dass sich dabei Gewebe, das dem der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) ähnlich ist, an anderen Stellen als der Gebärmutter ansiedelt. Alle Organe können davon betroffen sein. Meistens bildet sich die Endometriose aber in der Nähe der Gebärmutter an, wie etwa den Eierstöcken, Eileitern, Darm, Blase oder dem Bauchfell. Auch die Lunge kann in seltenen Fällen davon betroffen sein.



Die Folge: Während der Menstruation treten Schmerzen auf. Denn wenn eine Eizelle nach dem Eisprung nicht befruchtet wird, setzt die Regelblutung ein, um so die Gebärmutterschleimhaut abzustoßen und damit eben auch das verlagerte Gewebe außerhalb der Gebärmutter. Und das verursacht die Schmerzen.



Da die Endometriose quasi am Menstruationszyklus hängt, lassen die Symptome mit Beginn der Wechseljahre oder auch bei Schwangeren nach bzw. verschwinden sogar völlig, da die Regelblutung dann aussetzt.