Schöffen bringen ihre Lebenserfahrung und Sichtweise in die Urteilsfindung mit ein und sind so auch ein wichtiges Bindeglied zwischen der deutschen Bevölkerung und der Justiz. Auf ihr Amt vorbereitet werden die Schöffen natürlich nochmal in einem Seminar und sie können sich auch selbst über ihre Aufgabe informieren .

Denn in deutschen Gerichten gilt der sogenannte Mündlichkeitsgrundsatz. In der Strafprozessordung heißt es „Über das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung.“ Das heißt, die Schöffen bekommen beim Prozess alles nochmal erklärt, sind also unvoreingenommen und können so ein Urteil gewährleisten, das stellvertretend für das deutsche Volk gesprochen wird.