Der Name Vero kommt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie Wahrheit. Denn Vero soll eine große Sehnsucht bei vielen Nutzern erfüllen: Eine wahre - also unverfälschte und chronologische - Timeline.

So unterschiedlich wie Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat auch sind, sie haben alle eins gemeinsam: Posts werden nach einem speziellen Algorithmus sortiert und angezeigt. Also nicht in der Reihenfolge, in der sie gepostet wurden.