Hier gibt's virtuelle Liebe für deine Familie!

Tiefkühlpizza statt Omas Gourmetküche und Rumhängen in der eigenen Wohnung statt Familienfest, Osterausflug oder Urlaub: Dieses Jahr läuft vieles anders. Besonders über die Feiertage kann es hart sein, seine Familie nicht besuchen zu können. Ein Grund mehr, seinen Liebsten extra viel Liebe zu geben - virtuell!

Wir helfen dir beim Liebe verbreiten und haben da mal was vorbereitet, passend für jedes Familienmitglied - speichere dir die Bilder ab, die ganz genau treffen, was du deinen Eltern, Geschwistern oder Großeltern sagen möchtest und spread the love!