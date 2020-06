Viele Studierende in Deutschland finanzieren ihr Studium mit einem Nebenjob. Wegen der Corona-Krise fielen allerdings viele Jobs weg – bei manchen bricht auch die finanzielle Unterstützung durch die Eltern weg oder fällt geringer aus. Heißt also: Kein Geld, kein Studium?

Nein, sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und hat staatliche Hilfen für Studierende in finanzieller Not angekündigt. Seit Dienstag kann man die Zuschüsse online beantragen. Bearbeitet werden die Anträge vom zuständigen Studentenwerk. Die Hilfe ist unabhängig vom Alter, ob In- oder Auslandsstudenten oder der Semesterzahl.