Geburtstage müssen gefeiert werden. Und wo kann man das besser als bei einem SPUTNIK Konzert? Also laden wir dich ein, 25 Jahre MDR mit uns und Alice Merton, Alan Walker und Anne-Marie zu feiern! Ganz exklusiv.

Alice Merton am 05.12. in Erfurt Bildrechte: Paper Plane Records Denn du bekommst gleich im doppelten Sinne einen AAA-Pass. Nicht nur, dass du bei den Shows von Alan Walker (24.11. in Magdeburg), Anne-Marie (01.12. in Dresden) und Alice Merton (05.12. in Erfurt) live dabei bist. Du bekommst außerdem Zugang zu allen Bereichen und kannst schauen, was hinter den Kulissen so abgeht.

Gestalte SPUTNIK mit!

Alan Walker am 24.11. in Magdeburg Bildrechte: Sony Music/Press/ Außerdem wirst du an diesen drei Tagen ein Teil unserer Redaktion. Du guckst also nicht nur zu, sondern kannst selbst anpacken und erlebst, was alles getan werden muss, um so ein Event auf die Beine zu stellen.



In unserer Video-Abteilung kannst du dabei sei, wenn wir Interviews mit den Künstlern führen oder das Konzert live ins Netz streamen.

Anne-Marie am 01.12. in Dresden Bildrechte: Warner Media/Presse Oder schlüpf in die Rolle des Social-Media-Redakteurs. Erstelle Facebook-Posts, die an über 90.000 Follower rausgehen und schreib einen Artikel für sputnik.de - inkl. Fotos und Text.



Im Marketingbereich kannst du unseren Promotern über die Schulter schauen. Heiz mit ihnen die Menge beim SPUTNIK Konzert an oder betreue unsere Künstler.

Na, ist das was für dich? 3 Tage hautnah MDR SPUTNIK erleben und dabei sei, wenn ein ganzes Konzert entsteht? Wir laden dich ganz herzlich ein!

Hier kannst du dich bewerben: