Binge-Eating Beim Binge-Eating haben Betroffene sich wiederholende „Fressanfälle“. Dabei essen sie in kurzer Zeit eine Menge, die definitiv größer als die ist, die die meisten Menschen in einem ähnlichen Zeitraum unter den Umständen essen würden. Im Nachhinein überkommt die Betroffenen häufig Selbstekel und starke Schuld. Binge-Eating ist die am weitesten verbreitete Essstörung. Bildrechte: imago images / eyevisto