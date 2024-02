Am Freitag, den 22. März 2024, ab 18 Uhr, entern mehr als 24 Autorinnen und Autoren im ersten Teil der LitPop die vier Stages in der Kongresshalle am Zoo. Die Spielregeln sind so einfach wie bewährt: Fünf Minuten Interview und 20 Minuten Lesung ermöglichen einen prallen Kosmos an einzigartigen Persönlichkeiten und kontroversen Themen.



Und da die LitPop Streitbares in Hülle und Fülle bereithält, drängen sich förmlich die unglaublichsten Geschichten auf die Stages des zehnstündigen Festivals. Hierbei wird Grundsätzliches ausgelotet, die Zukunft mit all ihren Hoffnungen und Ängsten verhandelt sowie der Zeitgeist verteidigt, aber auch in seinen Abgründen entlarvt.