In der ersten Folge von "Corona Psychologie" erklärt Dr. Annegret Wolf, was in einem Menschen vor sich geht, der mehr Toilettenpapier kauft, als er eigentlich bräuchte: In der Krise kann man erstarrten, flüchten oder kämpfen. Die, die Klopapier hamstern sind - wer hätte es gedacht - "Kämpfer".