Das ging hinter den Kulissen von Prince Charming!

Robin Solf aus Halle an der Saale, mittlerweile aus Berlin, hat es auf den zweiten Platz bei der RTL Datingshow Prince Charming geschafft. Am Ende hat Maurice aus insgesamt 18 Single-Männern Kim Tränka überzeugt und die Krawatte abgestaubt.

In dem Moment, an dem ich nach Hause geflogen bin, war das Ding für mich durch.

Was Robin bei der Datingshow besonders überrascht hat, warum er ein Problem damit hat „Paradiesvogel“ genannt zu werden und warum er glaubt, dass sein Ruf ruiniert ist: Das hörst du in der neuen Folge SPUTNIK Pride. Der Podcast über alles was bi, schwul, trans, whatever ist hörst du hier auf sputnik.de und überall wo es Podcasts gibt.