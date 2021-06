LGBTIQ+ in der Bundeswehr. Geht das heute klar?

Deswegen gab es in der Geschichte der Bundeswehr viel Diskriminierung an Homosexuellen.

So ist es zum Glück nicht mehr, aber der Schaden ist angerichtet. Deswegen hat das Verteidigungsministerium im Austausch mit QueerBW ein Gesetz zur Rehabilitierung ehemals diskriminierter Homosexueller in der Bundeswehr erlassen.

Was das Gesetz genau macht, ob das überhaupt zufriedenstellend ist für betroffene Diskriminierte und wo es für die queere Community in der Bundeswehr noch hakt, das hört ihr in der Folge „Queere in der Bundeswehr – geht das heute?“.