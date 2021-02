Du weißt nicht genau, wo du dich hinwenden kannst oder was du machen sollst? Gerade durch Corona können wir uns einsam fühlen und denken, niemandem das Herz ausschütten zu können. Aber so musst du dich nicht fühlen! Hier sind Hilfsangebote und Stellen, an die du dich wenden kannst, z.B. bei Depression, Mobbing oder toxischen Beziehungen. Oder die du Freund:innen zeigen kannst, falls sie nicht mehr weiter wissen.