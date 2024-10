1984 vermeldete eine damals gerade mal 16-jährige Großklappe "I Need A Beat" und begründete damit den Mythos von Def Jam. Ziemlich genau 40 Jahre später kommt LL Cool J zu ziemlich genau der gleichen Erkenntnis und holt sich für sein 14. Studioalbum Tribe-Gründer und Sample-Gott Q-Tip an den Mischer. Aber Routine war das nicht für den mittlerweile zum Hollywood- und TV-Star professionalisierten Queens-Paten nicht, fühlte er sich nach immerhin 11 plattenlosen Jahren doch eher wie ein Lehrling. Oder bildlich: als würde 'Denzel nochmal auf die Schauspielschule gehen'. Entsprechend energetisch geht es auf "Frequencies of Real Creative Energy" zu, für das Mr. James Todd Smith neben Saweetie oder der gambischen Harfinistin Sona Jobarteh vor allem alte Haudegen wie Nas, Fat Joe & Rock Ross oder Eminem anheuerte. Ob über Rassendiskriminierung, Post-Covid-Isolation oder die erste weibliche Black Panther-Aktivistin der USA, seine Tante Joan Lewis – Uncle L erweist sich nicht nur in Sachen Bizeps-Umfang als wahrer Jungbrunnen. Und als Black Beatz Act der Woche: LL Cool J – "The Force".